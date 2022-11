Legge Bilancio: De Poli Udc), dà attenzione alle fasce più deboli, sostenere chi ha più bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una manovra che dà attenzione alle fasce sociali più deboli della nostra popolazione, mette un accento importante sulla revisione del reddito di cittadinanza e, inoltre, sostiene le famiglie e le imprese contro il caro-energia e l’inflazione: ieri sera abbiamo definito l’inizio di un percorso che ci condurrà verso la Legge di Bilancio. Così in una nota il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d’Italia – Noi Moderati Maie- dopo la riunione dei capigruppo di maggioranza, ieri sera a Palazzo Chigi, sulla manovra. "L’unico obiettivo che abbiamo in mente è dare risposte concrete soprattutto a chi ha più bisogno, in un momento in cui la tenuta sociale del Paese è a rischio”, ha aggiunto. (Com)