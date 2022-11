Ucraina-Regno Unito: Zelensky incontra Sunak alla sua prima visita a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il premier britannico, Rishi Sunak, è andato in visita a Kiev, dove è stato ricevuto dal presidente Volodymyr Zelensky. "Dai primi giorni della guerra, l’Ucraina e il Regno Unito sono stati fortissimi alleati. Durante l’incontro di oggi abbiamo parlato delle questioni più importanti per entrambi i Paesi e per la sicurezza globale. Insieme siamo più forti e otterremo i risultati desiderati”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Telegram. Downing Street ha confermato la visita di Sunak in Ucraina, la prima da quando è diventato premier. Un portavoce dell'esecutivo di Londra ha dichiarato che il primo ministro è in Ucraina oggi per "riconfermare il continuo sostegno del Regno Unito" al Paese. "Il Regno Unito sa cosa voglia dire combattere per la libertà. Siamo con voi fino alla fine", ha scritto Sunak in un messaggio su Twitter. (Kiu)