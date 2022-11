Geotermia: Simiani (Pd), tutelare le aree non idonee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni devono avere l'ultima parola sulla scelta delle aree idonee alla ricerca ed allo sfruttamento della geotermia, così come disposto dalla Corte costituzionale: per ribadire questa prerogativa ho presentato una apposita proposta di legge a Montecitorio". Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in commissione Ambiente della Camera dei deputati, Marco Simiani. "Sono le Regioni infatti ad avere gli strumenti di pianificazione necessari per poter valutare rischi e benefici per i territori potenzialmente idonei. La geotermia è una opportunità straordinaria per ottenere energia rinnovabile a costi calmierati ma il suo sfruttamento non può essere imposto dallo Stato", afferma. (Com)