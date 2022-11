Forza Italia: Ronzulli: apertura nuova sede regionale di Milano segnale di vicinanza alla nostra comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Qui a Milano la nostra storia è iniziata, qui la nostra storia va avanti. È importante che dopo tanti anni riapra la sede regionale del nostro partito, nuova e bellissima. È un segnale di vicinanza alla nostra comunità, ai cittadini". Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, sull’apertura della nuova sede regionale del partito, in via Vincenzo Monti, a Milano. "Nonostante stiamo vivendo l’epoca dei social, nessuna rete può sostituirsi ad una stretta di mano, alla complicità, al confronto dal vivo e alla condivisione di un incontro di persona. Oggi Milano e la Lombardia hanno un punto di ritrovo in più, un luogo dove tutti coloro che vorranno potranno ritrovarsi e riconoscersi. Il nostro è un partito vitale e non ho alcun dubbio a sottolineare che nessuno in Italia ha una classe dirigente di qualità come la nostra”, ha aggiunto.(Com)