Difesa: Golfo, Usa guideranno schieramento oltre 100 navi senza pilota

- Una task force guidata dagli Stati Uniti schiererà oltre 100 navi senza equipaggio nelle acque strategiche della regione del Golfo entro il prossimo anno per scongiurare le minacce marittime. Lo ha detto oggi il capo del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), generale Michael Kurilla, alla conferenza annuale sul settore della sicurezza Manama Dialogue, in corso in Bahrain. L'annuncio giunge dopo che Israele e gli Stati Uniti hanno accusato durante la settimana l'Iran di un attacco di droni al largo delle coste dell'Oman che ha colpito una petroliera gestita da una società di proprietà israeliana. L'attacco, che ha coinciso con l'acuirsi delle tensioni tra Teheran e Washington, è stato l'ultimo di una serie di interruzioni alla navigazione nelle acque del Golfo, crocevia delle forniture energetiche mondiali. "Entro il prossimo anno, la task force 59 riunirà una flotta di oltre 100 navi di superficie e sotterranee senza equipaggio che operano insieme, comunicano tra loro e forniscono consapevolezza del dominio marittimo", ha affermato il capo del Centcom. Lanciata nel settembre 2021, la task force 59 è stata creata in Bahrain, sede della quinta flotta della marina statunitense, per integrare sistemi senza equipaggio e intelligenza artificiale nelle operazioni in Medio Oriente a seguito di una serie di attacchi di droni attribuiti all'Iran.(Res)