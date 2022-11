Nato: marine dei Paesi dell’Alleanza impegnate in esercitazioni nell’Atlantico e nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le marine dei Paesi della Nato sono impegnate in esercitazioni in corso a novembre nell’Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo. Lo ha riferito una nota della Nato. Le manovre coinvolgono cinque portaerei, numerose navi da guerra e migliaia di marinai, impegnati in esercitazioni antiaeree e antisommergibili, trasferimenti di velivoli e rifornimenti al largo. Nell’Atlantico settentrionale la USS Gerald R. Ford è arrivata nel Regno Unito dopo settimane di manovre accanto a navi da guerra da Canada, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna. La HMS Queen Elizabeth britannica ha lasciato Portsmouth il 10 novembre. Nel Mediterraneo, la nave francese Charles De Gaulle, scortata da navi di Grecia, Stati Uniti e Italia, ha lasciato Tolone il 15 novembre per pattugliamenti a scopo di deterrenza sul fianco est della Nato e per operazioni antiterrorismo nel Medio Oriente. La portaerei italiana Cavour e la USS George H. W. Bush sono anch’esse nella regione. Caccia alzatisi in volo da quest’ultima hanno pattugliato nelle ultime settimane i cieli di Lituania e Polonia. Dopo le esercitazioni, la nave italiana Garibaldi è tornata a Taranto il 15 novembre. Questi schieramenti dimostrano “la nostra abilità di proiettare potere in tutta l’Alleanza e di rinforzare rapidamente gli alleati”, ha spiegato un portavoce della Nato. Le navi portaerei “fanno deterrenza e aiutano a tenere le linee di comunicazione marittime aperte. La nostra forza manda il chiaro messaggio che la Nato proteggerà e difenderà ogni centimetro del territorio alleato”, ha continuato il portavoce. (Beb)