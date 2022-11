Ambiente: Giannini (Lega), stamattina in piazza a Roma contro fascia verde in periferia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina "ho partecipato al flash mob di cittadini e pendolari di Roma nord, presso il piazzale della Stazione Saxa Rubra, contro l'assurda estensione della Ztl fascia verde di Gualtieri nella periferia". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega, Daniele Giannini. "Una follia che isola ancora di più i residenti delle zone lontane dal centro e che - prosegue - a fronte di un servizio di mezzi pubblici inadeguato e fatiscente, costringerebbe le fasce più deboli della popolazione a sostituire i propri veicoli, in tempi di fortissima crisi. Abbiamo innalzato uno striscione con scritto 'no ztl in periferia, la fascia verde qui una pazzia' - spiega il consigliere - a testimonianza del fatto che penalizzare i cittadini di quartieri periferici come Labaro, Prima Porta, Santa Cornelia, Saxa Rubra e Tor di Quinto è un controsenso, un accanimento forzato. Chiediamo pertanto - conclude Giannini - al sindaco e all'assessore alla Mobilità di rivedere immediatamente i confini di questo provvedimento fortemente impattante per decine di migliaia di romani".(Com)