Pd: ecco contenuto modifica Statuto approvata oggi su percorso congressuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di garantire il rispetto delle modalità di celebrazione del Congresso e di attuare il processo di apertura del Partito democratico attraverso la realizzazione di un processo costituente, secondo quanto definito dalla deliberazione della Direzione nazionale riunitasi a Roma il 28.10.2022, in sede di prima applicazione dell’articolo 12 del presente Statuto, il Congresso in programma nel 2023 si svolgerà secondo le seguenti modalità e tempistiche. E' quanto si legge nella proposta di dispositivo, che modifica lo Statuto del Pd relativamente al percorso congressuale, approvata oggi dall'Assemblea nazionale. Possono prendere parte al processo costituente: gli iscritti al Partito democratico al 2021 che abbiano rinnovato l’adesione er l’anno 2022, nonché i nuovi iscritti entro la data di celebrazione dei congressi locali; gli iscritti ai partiti e movimenti politici, alle associazioni e ai movimenti civici che con deliberazione dei propri organismi dirigenti aderiscano al processo costituente; i cittadini che affermano la volontà di partecipare al processo costituente, sottoscrivendo l’appello alla partecipazione con una adesione certificata, anche nella modalità online, che può prevedere la raccolta di un contributo volontario a partire dall’importo di 1 euro. Sarà sempre possibile aderire al processo costituente - continua il documento - entro la data fissata per la conclusione della fase congressuale di discussione delle piattaforme politico programmatiche con il voto degli iscritti sulle candidature a segretario/a nazionale. Il percorso si svolgerà in tutto il territorio nazionale e attraverso l’organizzazione del Pd estero e sarà coordinato in ogni realtà territoriale dalle federazioni del Partito democratico, che fungono da Comitati promotori costituenti, aprendosi alla partecipazione di rappresentanti dei partiti e movimenti e cittadini che prendono parte al processo costituente, in analogia col Comitato nazionale costituente. Nell’ambito del percorso costituente, i partecipanti saranno chiamati a esprimersi su una serie di nodi politici essenziali che dovranno riguardare i valori fondanti, la missione, la forma partito e le modalità di organizzazione dell’attività politica, la proposta politica del partito. A tale scopo la segreteria nazionale, su mandato della Direzione nazionale, mette a punto strumenti che facilitino la partecipazione e la discussione nei circoli e consentano l’espressione della volontà di ogni singolo aderente al percorso, anche attraverso la promozione di assemblee aperte, che, a livello centrale e territoriale, potranno essere organizzate anche dal Comitato di cui al successivo punto 55.2.1 del presente articolo, dai Comitati promotori costituenti a livello territoriale, dai circoli del Pd, dai soggetti organizzati e dai cittadini che prendono parte al processo costituente. (segue) (Rin)