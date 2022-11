Pd: ecco contenuto modifica Statuto approvata oggi su percorso congressuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- I partecipanti al processo costituente acquisiscono lo status di iscritti al Partito nel momento in cui partecipano alle operazioni di voto nella prima fase congressuale, ovvero all’atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature al congresso, secondo le modalità che saranno disciplinate dal Regolamento per il Congresso, che dovranno comunque prevedere la verifica del versamento della quota di iscrizione. Sono altresì iscritti al Partito coloro i quali, se già iscritti per l’anno 2021, rinnovino l’iscrizione entro le medesime date, risultando così iscritti al Pd per l’anno 2022. La Direzione nazionale del Pd - prosegue il testo -, su proposta del segretario nazionale, sentita la presidente del Partito, la portavoce della Conferenza delle donne democratiche e il coordinamento dei Giovani democratici e assicurando l’adeguato coinvolgimento dei soggetti che prendono parte al percorso costituente, nomina un Comitato costituente nazionale composto da personalità iscritte e non iscritte al Pd, rappresentative del mondo del lavoro, delle professioni, dell’impresa, della cultura, dell’università e della ricerca, dell’associazionismo, dell’innovazione sociale e ambientale, delle amministrazioni locali, composto secondo criteri di parità di genere, equilibrio generazionale e pluralismo politico, con il compito di redigere il Manifesto dei principi e dei valori fondanti del Partito, a partire dalle positive intuizioni presenti nel manifesto dei valori adottato alla fondazione del Pd. La proposta di Manifesto dei valori e dei princìpi recepisce le indicazioni provenienti dai partecipanti al percorso costituente, con particolare riferimento alla consultazione dei territori e degli aderenti, ed è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea nazionale costituente. La prima fase del percorso costituente dovrà avere termine entro il 22 gennaio 2023, con l’approvazione del Manifesto dei valori e dei principi da parte dell’Assemblea costituente nazionale aperta agli aderenti al percorso costituente in una percentuale pari al 20 per cento dei componenti, secondo criteri approvati dalla Direzione nazionale del Pd, e con l’indizione del Congresso nazionale costituente e l’approvazione del Regolamento per il Congresso. (segue) (Rin)