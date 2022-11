Forza Italia: Sala, inaugurazione sede regionale è segnale di vicinanza al territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’inaugurazione della sede regionale di Forza Italia a Milano è un risultato importante perché la vicinanza al territorio è un aspetto fondamentale del nostro partito. Sarà, infatti, un punto di ritrovo aperto non solo agli amministratori locali, ma anche a tutti i cittadini. Grazie, quindi, al Presidente Silvio Berlusconi e alla nostra coordinatrice regionale Licia Ronzulli”. Lo ha dichiarato l’onorevole di Forza Italia Fabrizio Sala a margine dell’inaugurazione della sede di Forza Italia a Milano a cui hanno partecipato il Presidente Silvio Berlusconi, la coordinatrice regionale Licia Ronzulli e gli amministratori nazionali e locali lombardi. “Ci stiamo preparando alle prossime scadenze elettorali, tra cui le regionali in Lombardia. Sono convinto che Forza Italia farà un grande risultato grazie alla sua organizzazione, ma anche grazie agli ottimi candidati che metteremo in campo” ha concluso Sala. (Com)