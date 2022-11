Legge Bilancio: De Poli, intervento strategico per Marche colpite da calamità naturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra "terrà conto di quanto è avvenuto nelle Marche, recentemente colpita da una bomba d'acqua, come nuovo e autentico sisma, con un intervento strategico per questo territorio. Il nostro obiettivo è dare una risposta importante a cittadini, famiglie e imprese marchigiani che, dopo quanto avvenuto il 15 settembre e la recente ondata di scosse di terremoto, devono essere messi nelle condizioni di ripartire. Credo che questo sia il segno di uno Stato che vuole essere vicino alle comunità più in difficoltà". Lo afferma il senatore Antonio De Poli che, ieri sera, ha partecipato alla riunione dei capigruppo di maggioranza, a Palazzo Chigi, sulla manovra. "Dai territori - rimarca il parlamentare - stanno arrivando richieste di aiuto e di sostegni sia per i danni agli edifici privati ma anche a quelli pubblici, alle infrastrutture e alla viabilità". De Poli, nelle scorse settimane, aveva posto la questione sul tavolo dell'esecutivo chiedendo "indennizzi e risorse economiche adeguate per garantire la ripresa del tessuto socio-economico delle Marche". (Com)