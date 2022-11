Ucraina-Regno Unito: incontro Zelensky-Sunak, focus su difesa e sicurezza energetica europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il premier britannico, Rishi Sunak, hanno parlato delle opportunità di difesa dell’Ucraina e della sicurezza energetica europea. Lo ha reso noto Zelensky a proposito dell’incontro avvenuto oggi tra i due a Kiev. Sunak è andato in visita in Ucraina per la prima volta da quando è diventato capo del governo di Londra. “Abbiamo parlato anche della protezione dei cieli ucraini e della nostra cooperazione nella difesa. La situazione diplomatica e gli sforzi internazionali per la pace sono stati inoltre dibattuti in dettaglio”, ha scritto il presidente ucraino in un messaggio su Telegram. “Grazie per il sostegno di principio all’Ucraina e per il carattere massimamente costruttivo dei negoziati”, ha concluso Zelensky. (Kiu)