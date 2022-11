Spagna: ministro Esteri, Ue e Nato non risparmieranno sforzi su sicurezza infrastrutture strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia l'Unione Europea che la Nato "non risparmieranno alcuno sforzo" per garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche dopo la conferma dell'attacco" ai gasdotti Nord Stream. Lo ha dichiarato ai media il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, a margine della 68esima sessione annuale dell'Assemblea parlamentare della Nato in corso a Madrid. "L'Europa non può essere sottoposta al ricatto del gas di nessuno", ha dichiarato il capo della diplomazia spagnola, precisando che, da quando si è saputo delle esplosioni, "non c'erano dubbi" che si trattasse di un "attacco" intenzionale. Albares ha riaffermato l'impegno della Spagna nei confronti dei valori della Nato "in questi tempi complessi e turbolenti nel mondo, probabilmente i più complessi dalla caduta del muro di Berlino", ha detto. (segue) (Spm)