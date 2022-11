Spagna: ministro Esteri, Ue e Nato non risparmieranno sforzi su sicurezza infrastrutture strategiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albares ha ribadito la preoccupazione degli alleati per la situazione in Ucraina, per la quale vogliono che la pace "ritorni al più presto ponendo fine alla guerra illegale, ingiusta e ingiustificata della Russia". A questo proposito, il ministro ha ricordato che durante la sua recente visita a Kiev il governo ha inviato un pacchetto di aiuti umanitari di 30 ambulanze, e ieri 14 generatori in vista del "rigido e difficile inverno" che sta arrivando in Ucraina. Albares ha aggiunto che una squadra della polizia giudiziaria spagnola sta aiutando la Procura ucraina a indagare sui crimini di guerra che vengono commessi sui territori occupati. (Spm)