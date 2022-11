Russia: esplosione gasdotto in regione Leningrado provoca un incendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gasdotto nella regione russa di Leningrado è esploso, causando un incendio che è in corso di estinzione da parte dei vigili del fuoco. Lo ha reso noto il governatore regionale, Aleksandr Drozdenko. “Pompieri e soccorritori stanno estinguendo l’incendio causato dall'esplosione di un gasdotto tra i distretti di Bernhardovka e Kovalevo. Non c’è pericolo per le persone o rischio che l’incendio si allarghi ad aree residenziali”, ha spiegato il governatore su Telegram. Drozdenko ha detto anche che nessuno è rimasto ferito, secondo le rilevazioni preliminari. La pressione del gasdotto è stata ridotta e la centrale elettrica locale provvisoriamente scollegata dall’approvvigionamento di gas per essere rifornita di olio combustibile pesante. L’esplosione e l’incendio che ne è conseguito sarebbero stati provocati dalla depressurizzazione di un segmento del gasdotto tra i due distretti, secondo quanto ha riferito il ministero per le Emergenze di Mosca. (Rum)