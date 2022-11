Lazio: Battisti (Pd), oltre 26 milioni per asili nido, migliora servizio per bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Regione Lazio ha deliberato lo stanziamento di oltre 26 milioni per gli asili nido. I fondi saranno investiti per interventi di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture, promuovere corsi di formazione finalizzati a migliorare le competenze degli educatori, per incentivazioni di nuovi percorsi per lo sviluppo dei bambini. Lo comunica in una nota la presidente della commissione regionale Affari Costituzionali, Sara Battisti. "Le bambine e i bambini sono al centro di questo ambizioso progetto - spiega -. E quindi lavoriamo per l'efficientamento degli edifici e per renderli sempre più confortevoli e sicuri; inseriamo la figura professionale qualificata del responsabile del progetto educativo per percorsi di crescita legati anche al contatto con l'ambiente naturale esterno, all'inglese, alla lettura e alla musica; formiamo gli operatori garantendo ancora più professionalità agli utenti. La prima infanzia - conclude - è un momento molto delicato per la crescita dei bambini: garantire qualità nel servizio è assolutamente necessario". (Com)