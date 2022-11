Ippica: Lollobrigida, sistema integrato ippodromi per restituire a settore ruolo che merita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo dell'ippica è fatto di passione e di lavoro. Un settore che negli ultimi 30 anni ha perso la sua centralità nell'agenda politica, nonostante il suo valore si sia invece consolidato nel tempo". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenendo questa mattina alla festa dell'Allevatore, all'Ippodromo delle Capannelle di Roma. "La struttura delle Capannelle potrebbe essere l'impianto principale della Nazione, diventando l'asse portante per tutti gli altri ippodromi italiani. Abbiamo davanti una stagione di governo nella quale, insieme al sottosegretario Patrizio La Pietra che ha la delega all'Ippica e al ministro allo Sport Abodi, dobbiamo lavorare per invertire la rotta. Vogliamo elaborare una strategia organica, nata dal confronto con le rappresentanze del mondo legato al cavallo, per spendere bene le risorse dedicate al comparto e dare le risposte che questo settore merita. Ogni istituzione, categoria e associazione potrà e dovrà fare la propria parte", ha concluso il ministro Lollobrigida. (Com)