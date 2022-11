Tunisia-Francia: Parigi erogherà un prestito di 200 milioni di euro a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia concederà un prestito di 200 milioni di euro alla Tunisia, che sta affrontando una crisi economica aggravata dalla guerra in Ucraina. Lo ha annunciato oggi il presidente francese, Emmanuel Macron, all'omologo tunisino, Kais Saied, in occasione dell'incontro durante il vertice sulla francofonia in corso sull'isola di Djerba. Macron ha ribadito "il sostegno della Francia alla Tunisia e al popolo tunisino di fronte alle sfide che il Paese deve affrontare", si legge in un comunicato dell'Eliseo. Inoltre, il capo dello Stato francese ha accolto con favore il "dialogo aperto e costruttivo tra il governo e il Fondo monetario internazionale (Fmi), auspicando che porti a un accordo definitivo". Durante il colloquio, Macron e Saied hanno discusso della situazione politica in Tunisia, ricordando che le libertà fondamentali erano intrinseche al percorso democratico. A luglio 2021 Saied ha dato il via a un vero e proprio colpo di Stato, accentrando i poteri. Infine, i due capi di Stato hanno discusso anche della situazione regionale, in particolare in Libia, e delle modalità per rafforzare la cooperazione nel Maghreb e nel Mediterraneo. (Tut)