- "Con ok a modifiche Statuto in Assemblea nazionale inizia il percorso del congresso costituente Pd. Facciamolo vivere con la forza delle idee e dell'apertura alle tante energie positive, per una sinistra che metta al centro la dignità delle persone e il futuro del pianeta". Lo scrive sui social Chiara Braga, responsabile Transizione ecologica, sostenibilità, infrastrutture nella segreteria nazionale del Pd. (Com)