Qatar 2022: Pedica (+Eu), ogni giorno ricorderemo Dichiarazione universale diritti umani

- La Dichiarazione universale dei diritti umani "è composta da 30 articoli e da domani inizierò a leggerli tutti sui miei social fino alla fine del campionato del mondo di calcio in Qatar, un paese dove è ancora evidente il mancato rispetto dei diritti umani e della libertà". Lo afferma in una nota il segretario del Lazio di Più Europa Stefano Pedica. "Mi auguro che questa iniziativa venga ripresa anche da altri esponenti politici e dello sport - spiega -. Ogni giorno leggerò un articolo, rilanciando un'iniziativa del 2008 intitolata 30x30-30 articoli per 30 giorni. La lettura di ciascun articolo - conclude - sarà come la tappa di un pellegrinaggio o di una piccola marcia per i diritti, che nessuno può permettersi di calpestare".(Com)