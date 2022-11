© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra coalizione alle Regionali in Lombardia attorno a Pierfrancesco Majorino ha molte chance di allargarsi anche rispetto al voto delle Politiche e di riuscire in un’impresa che sembrava impossibile". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, nella replica in occasione dell’Assemblea nazionale del Pd, a Roma. (Rin)