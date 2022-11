Legge bilancio: Berlusconi, mia proposta di detassare costo lavoro giovani per favorire occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per un periodo di tre, quattro, cinque anni favoriamo le imprese dicendogli: ti togliamo ciò che ti costa adesso un lavoratore più del suo stipendio in modo che lo stipendio che darai ai giovani dai 18 ai 34 anni sarà uguale ai tuoi costi". È la proposta che Forza Italia presenterà per inserire in legge di bilancio annunciata dal presidente Silvio Berlusconi in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del coordinamento regionale del partito in via Vincenzo Monti a Milano. "Oggi - ha sottolineato - se uno dà uno stipendio di 1.500 euro costa all'azienda 3.200 euro: noi diciamo 1.500 di stipendio a un nuovo assunto e 1.500 euro è il costo per te azienda. Significherà che le aziende avranno grande convenienza ad assumere giovani".(Rem)