Spagna: ministra Difesa, presto nuove spedizioni di armi all'Ucraina

- La Spagna invierà "presto" nuove spedizioni di armi all'Ucraina. Lo ha annunciato oggi la ministra della Difesa, Margarita Robles, durante il suo intervento alla riunione parlamentare della Nato in corso a Madrid, un forum che riunisce i parlamentari di tutti i Paesi della Nato e circa 100 membri di 15 Paesi partner. Robles ha evidenziato che la Spagna sta inviando materiale all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, lo scorso febbraio, e ha rivelato che la prossima settimana ci sarà una nuova fornitura "importante", che non ha voluto rivelare per motivi di sicurezza. In ogni caso, ha ipotizzato che una delle esigenze dell'Ucraina al momento è la difesa antiaerea e ha assicurato che "su questa linea" continuerà a collaborare. Per quanto riguarda il missile caduto questa settimana in Polonia, che ha ucciso due persone, la ministra della Difesa ha affermato che "l'unico da biasimare" per questo evento è il presidente della Russia, Vladimir Putin, che è "l'unico responsabile di queste morti". (segue) (Smp)