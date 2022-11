Spagna: ministra Difesa, presto nuove spedizioni di armi all'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Robles ha poi accolto con favore l'unità dimostrata dai Paesi della Nato di fronte all'offensiva russa. "Putin sta fallendo non solo per l'eroica resistenza del popolo ucraino, ma anche per l'unità di tutti i Paesi della Nato e per il lavoro congiunto con l'Unione Europea", ha ribadito Robles. Per quanto riguarda l'aumento delle spese militari, Robles ha ribadito l'impegno del governo spagnolo dell'Alleanza Atlantica e il suo desiderio di raggiungere un investimento del 2 per cento del Pil nella difesa entro il 2029. Su questo punto, Robles ha ricordato che il progetto di bilancio per il prossimo anno prevede già un aumento del budget, che permetterà di raggiungere l'1,2 per cento del Pil nel 2023. La ministra ha insistito sulla necessità di questo aumento del budget militare perché, in un mondo globale, "nessuno può rimanere isolato e deve coordinare le proprie azioni con quelle dei Paesi vicini". (Smp)