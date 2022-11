Pd: D'Elia, donne democratiche protagoniste del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo iniziato già una fase congressuale e un percorso costituente in cui si è già espressa una pluralità di voci femminili. Solo una lente miope e pigra continua a ricondurlo a quattro o cinque prese di posizione di leader uomini, seppure la questione del potere maschile nel nostro partito esiste. È questa la ragione per cui due anni fa abbiamo voluto riaprire la conferenza delle democratiche e oggi avanziamo la proposta di un cambio dello statuto: vogliamo regole più stringenti e il riconoscimento di un percorso collettivo". Lo ha detto la senatrice Cecilia D'Elia, portavoce nazionale della Conferenza delle democratiche, all'Assemblea nazionale del Pd, a Roma. "Ma anche nel Pd il tema non è solo rompere il tetto di cristallo, ma cambiare il modo di esercitare la leadership, di essere partito. Abbiamo l'esigenza di aprire e condurre una discussione larga che coinvolga la società italiana, che riconosca e costruisca pratiche nuove, che parli e coinvolga quello che c'è fuori per costruire una opposizione forte, a cominciare da quella alla proposta di introdurre il quoziente familiare, che in un paese come l'Italia scoraggerà l'occupazione femminile", ha concluso la parlamentare. (Rin)