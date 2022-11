Legge Bilancio: Lucaselli (Fd'I), promesse mantenute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "è dalla parte delle famiglie e delle imprese. Con la manovra finanziaria, che mette sul piatto oltre 30 miliardi di euro, andiamo verso la direzione giusta, riducendo la pressione fiscale. Niente chiacchiere, ma fatti, come promesso da Fratelli d'Italia e dal presidente Meloni in campagna elettorale". Lo dichiara in una nota Ylenja Lucaselli, deputato e capogruppo in commissione Bilancio alla Camera di Fratelli d'Italia.(Com)