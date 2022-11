Legge Bilancio: Orlando (Pd), farà crescere ulteriormente le diseguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se le indiscrezioni dei giornali fossero confermate, la prossima manovra in sintesi: un taglio all’Iva su pane e latte dal valore simbolico su cui si farà campagna propagandistica, una misura che inciderà pochissimo però sull’impatto dell’inflazione sui bilanci familiari, ma che verrà utilizzata per coprire gli altri interventi. Un marginale taglio al cuneo fiscale, ma rigidamente fatto secondo i desiderata di Confindustria. Nessun intervento sulla contrattazione e sul lavoro povero. Fare cassa tagliando sull’unico strumento di contrasto alla povertà esistente proprio mentre la povertà assoluta sta tornando a salire: il reddito di cittadinanza. Una manovra destinata a fare crescere ulteriormente le diseguaglianze. Una manovra di classe". Lo scrive su Facebook in merito alla legge di Bilancio il deputato del Partito democratico, ed ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. (Rin)