Spagna: ministra Saluta Darias ufficializza candidatura a sindaca di Las Palmas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Salute, Carolina Darias, ha annunciato ufficialmente oggi che correrà alle primarie del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) per la candidatura a sindaca di Las Palmas di Gran Canaria alle prossime elezioni, spiegando che affronterà questa sfida con "entusiasmo e umiltà" per portare avanti azioni per una città più "sostenibile, inclusiva, fiorente". Nel corso di un evento organizzato dal Psoe locale, Darias si è detta "onorata" di far parte del governo di Pedro Sanchez ed ha sottolineato che ora vuole avviare un progetto nella capitale di Gran Canaria, dove "tutto è iniziato" per lei come dipendente pubblico. "Ora è il momento di andare avanti. Nonostante il miglioramento di Las Palmas di Gran Canaria, possiamo continuare a progredire", ha spiegato. Darias sarà la seconda ministra a lasciare il governo per candidarsi alle elezioni comunali dopo che nei giorni scorsi la titolare dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, ha ufficializzato la sua candidatura a prima cittadina di Madrid. Si prevede che entrambe lasceranno l'esecutivo nell'aprile del 2023 con l'avvio delle campagne elettorali comunali. (Spm)