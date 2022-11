© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace in Ucraina è possibile solo se si ripristinano i confini del 1991. Lo ha dichiarato Andriy Yermak, consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Ci sarà una pace quando avremo distrutto le forze armate russe in Ucraina e avremo raggiunto i confini del 1991”, ha scritto Yermak in un messaggio su Telegram. (Kiu)