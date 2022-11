Autonomia: De Cristofaro (Avs), proposta Calderoli spacca il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Autonomia differenziata di Calderoli "è contro la Costituzione e spacca il Paese. Una idea di Italia che troverà la nostra netta opposizione dentro e fuori il parlamento. In un paese già segnato dalla disuguaglianza, aumentata anche a seguito della pandemia, tutto si dovrebbe fare fuorché accentuare le differenze territoriali e lo squilibrio tra le regioni. Non è difficile immaginare quali sarebbero le conseguenze per i cittadini, non solo del sud, ma anche delle aeree più fragili e periferiche del nord, su servizi essenziali come per esempio la scuola. Servono coesione e solidarietà, non certo una secessione dei più ricchi che stravolge il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione". Lo afferma in una nota il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra, presidente del gruppo Misto del Senato, Peppe De Cristofaro.(Com)