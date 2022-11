Legge Bilancio: Gasparri (FI), giusta scelta governo su web tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Capisco che movimenti politici strafinanziati da Soros non apprezzino una tassa che riguardi Amazon, ma la scelta del governo in questa direzione è giustissima. Anzi, presenterò emendamenti per rafforzare questa scelta e per introdurre finalmente in Italia una vera e propria web tax. Il governo con la legge di Bilancio annuncia l’intenzione di voler far pagare delle tasse a gruppi come Amazon, che pagano tra lo 0 e l’1 per cento di imposte mentre ogni azienda, ogni artigiano, ogni commerciante paga il 30-40 per cento di tasse. Ma bisogna rafforzare questa scelta. Introducendo una vera e propria imposta su tutte le transazioni che avvengono via rete. Per far pagare ad Amazon il 20-25 per cento di tasse, non soltanto una parte delle imposte che dovrebbe versare. I giganti della rete rappresentano un'importante modernizzazione del sistema comunicativo e produttivo. Ma non possono essere esentasse, mentre ogni lavoratore, ogni famiglia, paga ingenti imposte alle casse pubbliche. Quindi in parlamento agiremo per rafforzare la indicazione di marcia del governo. Quello che si prospetta è un primo segnale che nelle aule parlamentari rafforzeremo aumentando di gran lunga questa imposizione che rappresenta una scelta di democrazia e di rispetto di una libera concorrenza". Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.(Com)