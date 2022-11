Milano: De Corato (Fd'I), amministratori di sinistra dell'hinterland contrari ad Area B, ma Sala non ascolta nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante gli Amministratori di sinistra dell'hinterland hanno bocciato le follie green del centrosinistra milanese, il sindaco Sala e la sua Giunta proseguono dritti per la loro strada con il provvedimento di Area b, senza ascoltare nessuno". Lo ha affermato l'on. Riccardo De Corato alla manifestazione "No area B - siamo tutti cittadini di serie A" che si è tenuta questa mattina in piazza della Scala. "È un periodo molto difficile – ha proseguito - per tante persone a causa della crisi economica dovuta, prima, alla pandemia e, poi, alla guerra in Ucraina. Il aindaco Sala, allora, cosa pensa bene di fare? Di attivare Area B anche per diesel euro 4 e 5 ed i veicoli a benzina euro 2, mettendo in seria difficoltà migliaia di persone, lavoratori, che ogni giorno raggiungono il capoluogo lombardo per lavorare e non possono permettersi di acquistare un'auto nuova. Invito tutti i sindaci che hanno partecipato oggi all'iniziativa, sia di sinistra che di destra, e mi riferisco soprattutto ai Comuni più popolati come per esempio Sesto San Giovanni, di cui oggi era presente il sindaco Di Stefano, Cormano, di cui oggi c'era il vice Sindaco Magni, il Comune di San Giuliano Milanese, rappresentato oggi dal Sindaco Segala e il Comune di Motta Visconti, di cui oggi era presente l'Assessore alla Sicurezza Doldi, a presentare immediatamente un ricorso Amministrativo al Tar della Lombardia per i danni procurati ai residenti dei comuni da loro amministrati, a causa dal provvedimento che ha istituito Area b. Questa – ha poi concluso l'On. De Corato – è l'unica strada percorribile per porre fine alla delibera che istituisce Area B".(Com)