Lombardia 2023: Peluffo (Pd), Assemblea unita su candidatura Majorino, ora inizia campagna elettorale

- Dopo il dibattito che si è svolto ieri sera, l’Assemblea regionale del Partito Democratico lombardo ha votato l’accordo raggiunto con la coalizione di centrosinistra, che ha individuato in Pierfrancesco Majorino il candidato alla presidenza di Regione Lombardia. Il voto si è chiuso alle ore 14 di oggi. I favorevoli hanno raccolto 89,43 per cento gli astenuti il 5,29 per cento, i contrari il 5,29 per cento; ha partecipato al voto il 77,21 per cento degli aventi diritto. “Tutto il partito regionale si è ritrovato nella candidatura di Majorino. Da oggi affrontiamo questa sfida elettorale con il massimo dell’unità, tutti insieme - ha detto il Segretario regionale Vinicio Peluffo - Credo che tutta la comunità democratica debba sentirsi protagonista di questa sfida affascinante. La Regione è contenibile non solo perché la gestione di questi ultimi anni ha mostrato tutte le inefficienze di una amministrazione interessata solo al potere e alla spartizione di poltrone e non al benessere dei lombardi. Ma anche perché sarà una competizione tripolare a turno unico: sarà fondamentale la nostra capacità di mobilitare tutto il campo del centrosinistra e di riuscire ad allargare il nostro consenso per battere la destra di Attilio Fontana”. (Com)