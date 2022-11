Legge Bilancio: Marattin (Azione-IV), slogan da social network

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Portare dal 4 per cento a zero l'aliquota Iva su beni il cui prezzo in valore assoluto è di pochi euro comporta un aiuto ridicolo a chi è davvero in difficoltà, soprattutto se consideriamo che quel beneficio si applica anche quando a comprare pasta, pane o latte è un miliardario. Così in una nota Luigi Marattin, deputato di di Azione-Italia Viva. "Però indubbiamente è uno slogan che sulle card dei social network suona benissimo. E mi sa che hanno ragionato esattamente così", aggiunge. (Com)