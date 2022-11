Legge Bilancio: Bonelli (Avs), cuneo fiscale solo a favore lavoratori, per Meloni "prima i ricchi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Giorgia Meloni toglie i soldi ai lavoratori, rendendo strutturale la riduzione di due punti del cuneo fiscale già varata da Mario Draghi, poiché pensa di reindirizzarne un terzo alle imprese, seguendo i diktat di Confindustria: nel frattempo l'inflazione continua a galoppare, avendo toccato il picco dell'11,8 per cento su base annua nel mese di ottobre e penalizzato famiglie e lavoratori più fragili. Così, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. "Non capiamo come si possa passare al dire, in campagna elettorale, 'prima gli italiani' per poi concentrarsi su provvedimenti che dicono chiaramente 'prima i ricchi'. Questo è intollerabile e troverà la nostra opposizione dura in Parlamento", afferma Bonelli. "La priorità, in questo momento, è quella di aumentare i salari di chi non arriva a fine mese e non difendere i privilegi di chi, negli anni, ha delocalizzato, disinvestito, precarizzato il lavoro. Ancora una volta, questo governo si dimostra forte con i deboli e debole con i forti. Ne è prova l'avversione e la volontà dichiarata di rimodulare il reddito di cittadinanza, misura che ha consentito alle famiglie sulla soglia di povertà di riuscire a sopravvivere e a tante italiane e italiani di non accettare lavori in nero, precari, malpagati, oltre il limite dello sfruttamento. E lo si è visto - prosegue Bonelli - con la questione degli extraprofitti miliardari delle grandi compagnie energetiche, sui quali il duo Meloni-Giorgetti ancora non è ancora intervenuto, nonostante il Tar del Lazio abbia recentemente certificato la legittimità della tassa. È quella la misura che serve all'Italia, in grado di restituire ben 50 miliardi di euro a famiglie e imprese in difficoltà con le bollette, senza dover intervenire con uno scostamento di bilancio che ricadrebbe inevitabilmente sulle spalle delle giovani generazioni", conclude Bonelli.(Com)