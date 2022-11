Sicurezza: Cavallari (FI), stragi stradali in salita, necessario impegno per bloccarle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia "è necessario e urgente un impegno su più fronti per bloccare i numeri delle stragi stradali che registrano un trend in salita". Lo ha detto il consigliere regionale del Lazio, Enrico Cavallari di Forza Italia, intervenuto nel corso dell'incontro alla Pisana "Fermiamo la strage. Prevenire è meglio che morire", promosso dalla Lega italiana dei diritti umani (Lidu), dall'Associazione italiana familiari e vittime delle strade (Aifvs) e dall'associazione Iphatia. Lo comunica Cavallari in una nota. "Ogni giorno si contano 8 morti e 48 feriti gravi sulle strade italiane: dati inascoltabili che non possiamo ammettere - spiega -. Ce li riferisce l'Aci, secondo cui, quotidianamente, avvengono un totale di 450 incidenti con 602 feriti. Domenica 20 novembre, domani, ricorre la Giornata mondiale in ricordo delle vittime delle strade: l'impegno impellente di ciascuno, nell'ambito della propria competenza, è quello di impegnarsi al massimo per bloccare i numeri delle stragi stradali che registrano un trend in salita. In base alle stime Aci-Istat - prosegue -, relative ai primi sei mesi del 2022, nell'ultimo anno si è verificato un incremento di incidenti con lesioni (più 24,7 per cento), delle vittime (più 15,3 per cento) e dei feriti (più 25,7 per cento)". (segue) (Com)