Sicurezza: Cavallari (FI), stragi stradali in salita, necessario impegno per bloccarle (2)

- "È necessario e urgente - aggiunge Cavallari - un impegno su più fronti: dalla promozione di sani stili di vita attraverso il potenziamento dello sport, degli incontri culturali, per allontanare i ragazzi dall'alcol e dalla droga, al coinvolgimento puntuale delle scuole in progetti di educazione civica e stradale fin da bambini. Ai controlli per eccesso di velocità e all'impiego della polizia municipale e delle forze dell'ordine - sottolinea - resta determinante impiegare il massimo dell'attenzione affinché le strade siano sicure, ripristinando il manto stradale deteriorato nonché sistemando le piste ciclabili, create spesso senza criterio, sulle quali transitano contemporaneamente ciclisti, pedoni e monopattini: due criticità molto evidenti, ad esempio, a Roma, tanto al centro quanto in periferia. Un capitolo a parte resta poi quello relativo alla giustizia - conclude -, dove si rende sempre più necessaria una corsia preferenziale nei processi per stabilire una conciliazione tra vittime e imputati". (Com)