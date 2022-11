Irlanda del Nord: polizia arresta tre persone per tentato omicidio di due agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia dell’Irlanda del Nord ha arrestato tre uomini per il tentato omicidio di due agenti nella contea di Tyrone. Lo ha reso noto l’emittente “Bbc”. Gli agenti di polizia coinvolti erano impegnati giovedì in un pattugliamento a Strabane, nell’ovest della contea, quando una bomba è esplosa a lato del loro veicolo poco prima delle 23 (ora locale). Nessuno dei due è rimasto ferito. L’arresto di tre uomini, rispettivamente due di 36 anni e uno di 28, è avvenuto ieri sera dopo una serie di perquisizioni, durante le quali le forze dell’ordine hanno riferito di aver trovato materiali per la detonazione dell’ordigno improvvisato. Gli agenti coinvolti sono rimasti “scossi” dall’accaduto. “Hanno abbandonato l’area, sono tornati alla stazione (di polizia) e hanno scoperto le prove di danni da esplosione al loro veicolo”, ha spiegato l’assistente commissario di polizia Bobby Singleton. (Rel)