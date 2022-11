Legge bilancio: Berlusconi, nostre idee anche se non nelle corde alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Metteremo in campo le nostre idee anche se non sono nelle corde dei nostri alleati". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi all'inaugurazione della nuova sede regionale lombardo di Forza Italia, riferendosi alle sue idee da inserire nella legge di bilancio riguardo l'abolizione delle autorizzazioni preventive e una proposta per detassare il lavoro dei giovani tra i 18 e i 34 anni per favorirne le assunzioni. (Rem)