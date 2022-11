Iraq: possibile intesa Iran-Turchia per invadere il Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uso delle armi da parte dei manifestanti contro le forze del regime in Iran e l’attentato di domenica scorsa, 13 novembre, a Istanbul, in Turchia, potrebbero essere due episodi su cui Teheran e Ankara troveranno una ragione comune per lanciare un’invasione terrestre nel Kurdistan iracheno. L’Iran, infatti, vuole bloccare il flusso di armi che alimenta gli oppositori proveniente proprio dal poroso confine con il Kurdistan iracheno. Per bloccare la svolta armata delle proteste in Iran - scoppiate il 17 settembre scorso dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta il 16 settembre a seguito dell'arresto eseguito dalla polizia morale iraniana per aver indossato in modo “non appropriato” il velo - le Guardie della rivoluzione islamica hanno condotto diversi attacchi a intermittenza contro i partiti curdi nel Kurdistan iracheno negli ultimi due mesi. (segue) (Res)