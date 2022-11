Difesa: Rauti, Corpo commissariato Esercito componente essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia in Senato

23 luglio 2021

- Il Corpo di commissariato "è una componente essenziale dell'Esercito italiano perché assicura il sostegno logistico e amministrativo ai nostri militari impegnati in Patria e nelle missioni internazionali. Una realtà in continua evoluzione che, negli oltre due secoli di storia e tradizione, ha sempre saputo adattarsi agli scenari del momento". Lo scrive in una nota il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, che aggiunge: "Da sottosegretario alla Difesa e da Ufficiale in congedo della Riserva selezionata che ha indossato sull'uniforme le mostrine del Corpo di commissariato, oggi mi unisco ai commissari dell'Esercito che celebrano l'anniversario della costituzione del Corpo. Il lavoro che svolgono ogni giorno, in silenzio e con grande impegno, consente alla Forza armata di assolvere con successo tutti i compiti istituzionali assegnati e dare lustro all'Italia".(Com)