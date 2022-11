Ue: Gasparri, bene governo Meloni su Di Maio, ora autorità europee prendano atto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho molto apprezzato la presa di posizione del governo Meloni in merito alla designazione di Luigi Di Maio per un incarico da parte dell'Unione europea. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Sono intervenuto più volte sul tema e prendo atto con grande soddisfazione che il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, ha dichiarato che 'Non è la proposta di questo governo, ma di quello precedente'. Come era chiaro si è trattato di un'iniziativa del governo Draghi-Di Maio. Ovvero Di Maio, che era ministro degli Esteri nel governo Draghi, ha designato se stesso per l'incarico di inviato speciale che deve essere assegnato dall'Unione europea. Un gravissimo conflitto di interesse in cui un esponente del governo designa se stesso alla vigilia della certa sconfitta elettorale al fine di avere una poltrona. In pratica - afferma Gasparri - Di Maio, nato come grillino anticasta, si fa casta fino alle estreme conseguenze. Sapendo di scomparire dalla scena politica, infatti non è stato eletto e il suo movimento non ha raggiunto il quorum, avrebbe fatto in modo di assicurarsi un prestigioso incarico utilizzando a tal fine la carica che ricopriva e che certamente avrebbe perso. Una condotta sconcertante. E non l’unica", prosegue. "Ci occuperemo anche del caso Taverna. Bene ha fatto l'attuale governo a prendere le distanze da una vicenda sconcertante e da una designazione fatta da un esecutivo che non c'è più. A questo punto le autorità europee non possono non prendere atto che l'attuale governo, legittima espressione della volontà elettorale, non ha in alcun modo designato Luigi Di Maio. E la presa di distanza dei vertici dall'attuale esecutivo dovrebbe indurre all'archiviazione di una proposta priva peraltro di quei requisiti di competenza e di adeguatezza indispensabili. I grillini super casta che si designano da soli ad incarichi di grande rilevanza costituiscono un ulteriore scandalo. Plaudo all'attuale governo e alla sua presa di posizione e attendo atti conseguenti da parte delle autorità europee, che non possono ignorare quanto più volte dichiarato da chi oggi legittimamente guida l’Italia”, conclude la nota. (Com)