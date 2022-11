Forza Italia: Berlusconi, ripartire da Milano per conquistare tutto il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Da Milano vogliamo ripartire per conquistare tutta l'Italia e avere sedi in tutti i comuni italiani". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, all'inaugurazione della nuova sede di Forza Italia a Milano. "Abbiamo portato valori che sono fondamentali in una democrazia - ha proseguito -, ce ne sono tanti, ma soprattutto il rispetto degli altri e della libertà. Siamo qualcosa di unico in italia, siamo nel governo nazionale dove facciamo valere rigorosamente questi nostri principi". (Rem)