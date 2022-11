Roma: Bonessio (Ev), bene domeniche ecologiche, replichiamo esperimento in giorni feriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della prima domenica ecologica "voglio esprimere il mio apprezzamento e la totale condivisione per la decisione del sindaco Gualtieri di incrementare il numero delle eco-domeniche che quest'anno sono passate da quattro a cinque". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Europa verde, Ferdinando Bonessio. "Si tratta di un chiaro segnale che va nella direzione di incoraggiare tutti i cittadini ad attuare un forte cambiamento degli stili di vita e che dimostra la volontà di migliorare l'ambiente in cui viviamo a beneficio del benessere collettivo - spiega -. Per incrementare l'utilizzo del trasporto pubblico che porta a un grande miglioramento della qualità dell'aria con la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e notevoli risparmi nel consumo di combustibili fossili ci vorrebbe però il coraggio di osare un po' di più. Suggerisco - aggiunge -, ad esempio, di sperimentare la gratuità dei mezzi pubblici e il blocco del traffico anche in alcuni giorni feriali in determinate zone della città come già accade in altre capitali europee. Allo stesso tempo - conclude -, ferma restando la priorità dell'impegno a sostenere il trasporto collettivo, serve dotarsi di un piano industriale e un sistema di incentivi a supporto della mobilità elettrica che rappresenta il futuro prossimo della mobilità sostenibile". (Com)