Milano: rissa in strada a Pioltello, denunciate tre persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due cittadini egiziani di 40 e 21 anni e un 54enne peruviano sono stati deferiti in stato di libertà dai carabinieri per una rissa in piazza Garibaldi. I militari sono intervenuti ieri sera intorno alle 21.15, in seguito alla segnalazione di una decina di persone coinvolte in una colluttazione. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che poco prima alcuni di questi, in stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol, avevano litigato per futili motivi, allontanandosi prima dell’arrivo dei militari. Sul posto erano rimasti solo i tre uomini successivamente denunciati. Gli stessi sono stati soccorsi dal personale sanitario che ha trasportato il 40enne in codice giallo all’ospedale di Melegnano e gli altri due in codice verde all’ospedale San Raffaele di Milano. (Rem)