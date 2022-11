Thailandia-Arabia Saudita: erede al trono Bin Salman, "grandi opportunità di cooperazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman bin Abdulaziz ha affermato che ci sono grandi opportunità di cooperazione tra Arabia Saudita e Thailandia in diversi campi. In occasione dell'incontro con il primo ministro della Thailandia, il generale Prayuth Chan-ocha, durante la sua visita a Bangkok nell'ambito della visita in alcuni Paesi asiatici, l'erede al trono ha affermato che le opportunità tra i due Paesi sono ampie. "Stiamo lavorando oggi in cooperazione in diverse aree nel campo dell'energia, del turismo, degli investimenti, delle infrastrutture, dell'agricoltura e in altri settori di cui beneficeranno i nostri due paesi", ha affermato il principe ereditario. A Bangkok l'erede al trono ha preso parte come ospite d'onore al dialogo informale dei leader degli Stati membri dell'Apec. In occasione della visita sono stati firmati diversi memorandum d'intesa tra i due governi nei settori dell'energia, del turismo e della promozione degli investimenti diretti. Inoltre, l'Autorità di vigilanza e anticorruzione saudita (Nazaha) e l'Autorità nazionale anticorruzione thailandese hanno firmato un accordo per prevenire e combattere la corruzione. (Res)