Legge Bilancio: Siracusano, tutelare i deboli, supportare le imprese e sostenere la ripresa

- Il governo in queste ore "sta lavorando senza sosta avendo l'obiettivo di approvare la manovra in Consiglio dei ministri già nella giornata di lunedì. Una finanziaria da oltre 30 miliardi di euro, con gran parte delle risorse, più di 20 miliardi, stanziate per contenere gli effetti disastrosi del caro bollette e dell'aumento del costo delle materie prime. Per Forza Italia la tutela delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese deve essere garantita da misure necessarie come il taglio del costo del lavoro, la pace fiscale, l'aumento delle pensioni, la decontribuzione per l'assunzione dei giovani. Dalla positiva riunione di ieri tra premier, vice premier e capigruppo di maggioranza emerge che il governo è pronto ad approvare in tempi da record - esattamente un mese dopo dall'incarico dato al presidente Giorgia Meloni - una legge di Bilancio volta a tutelare i più deboli, a supportare le imprese ed a sostenere con forza la ripresa". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.(Com)