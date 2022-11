Rieti: assessore Sanità Lazio, auguri a nuovo vescovo Piccinonna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in una nota ha espresso le sue congratulazioni a Monsignor Vito Piccinonna, nuovo vescovo di Rieti. "Desidero rivolgere a Monsignor Vito Piccinonna i migliori auguri per la nomina a Vescovo di Rieti - spiega -. Sono certo che saprà essere come pastore vicino alla sua gente e alla sua comunità come è stato Monsignor Domenico Pompili al quale vanno i migliori auguri e il mio personale ringraziamento". (Com)