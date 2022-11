Pd: Provenzano, per salvare processo Costituente c'è bisogno di tutti noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "O si fa una Costituente vera, seria, ed aveva bisogno di tempi o se, invece, l'unica cosa che conta in un pezzo del nostro partito è una resa dei conti tra i nomi, tanto vale farla subito. Per salvare questo processo Costituente c’è bisogno di tutti noi, ma su questo il dubbio che mi accompagna è che alcuni di noi non ci credano davvero". Lo ha affermato il vicesegretario del Partito democratico, Giuseppe Provenzano, nel corso dell’Assemblea nazionale del Pd, a Roma. (Rin)