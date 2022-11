Legge bilancio: Berlusconi, mia proposta di eliminare autorizzazioni preventive, controlli saranno ex post

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eliminare le autorizzazioni preventive per snellire la burocrazia e velocizzare le pratiche edilizie. È una delle proposte di Forza Italia da inserire nella legge di bilancio annunciata oggi dal presidente Silvio Berlusconi in occasione dell'inaugurazione della nuova sede del coordinamento regionale del partito a Milano in zona City life. "Stiamo lavorando alla legge di bilancio, ci sono due idee in particolare che posso dire mie: una è quella di eliminare le autorizzazioni preventive per chi vuole costruire una casa, aprire una farmacia o un ristorante", ha detto Berlusconi, ricordando che "normalmente i Comuni impiegano mesi e, nei miei confronti, hanno impiegato anni, e poi non me le hanno date. Abolendo queste autorizzazioni preventive, con questa norma basterà mandare una raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di pertinenza e, il giorno dopo, cominciare a lavorare". "I controlli - ha sottolineato - ci saranno ex post, quando l'opera sarà finita: se sarà tutto conforme alle leggi vigenti è finita lì, se ci saranno cose che andranno modificate si darà un tempo congruo per farle. Se non si riuscirà a mettersi in regola il Comune deciderà un'adeguata e congrua sanzione". (Rem)